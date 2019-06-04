Visa и Ощадбанк запускают в Украине новую технологию Tap to Phone

Новости технологии: Visa и Ощадбанк начали тестировать в Украине технологию Tap to Phone для бесконтактных платежей с помощью смартфона.

Tap to Phone позволяет оплачивать покупки только с помощью смартфона, то есть сам гаджет исполняет роль POS-терминала. Теперь с помощью смартфона можно не только перечислить деньги, но и принять их, что очень удобно для представителей малого и среднего бизнеса.

Как это работает, чтобы превратить смартфон в терминал, необходимо Android-устройство с NFC-модулем. Айфон для этого не подойдет, так как Apple сама ограничивает функциональность NFC на своих устройствах.

Пока первым партнером Visa стал Ощадбанк, но в будущем планируют сотрудничать и с другими банками. Если предприниматель не является клиентом банка - необходимо открыть счет и пройти стандартную процедуру. После этого установите приложение - и можно пользоваться Tap to Phone.

Для оплаты покупатель подносит к смартфону продавца свою карту, смартфон или другой гаджет с NFC. Чтобы оплатить менее 1000 гривен - пин-код не нужен, если покупка свыше этой суммы - код вводится прямо на экране смартфона. После подтверждения транзакции смартфон-терминал генерирует цифровой чек.

При этом принимаются только бесконтактные карты - считать информацию с чиповых карт и карт с магнитной полосы смартфон не сможет.

Таким образом в Украине хотят расширить инфраструктуру приема электронных платежей. Такая технология будет удобной для владельцев небольшого бизнеса. Принимать платежи с помощью смартфона будет удобно, например, в такси, на фестивале или в кафе.

К тому же, предпринимателям не надо платить за аренду терминала. Приложение полностью бесплатное, банк лишь берет стандартные комиссии за обслуживание счета и проведение бесконтактных платежей.