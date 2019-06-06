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Nokia 2.2: характеристика и цена ультрабюджетного смартфона

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Nokia 2.2: характеристика и цена ультрабюджетного смартфона
17:52 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии: Компания HMD Global провела в Индии мероприятие, на котором анонсировала смартфон Nokia 2.2.

Что известно

Новинка получила пластиковый корпус с закруглёнными краями и 5.71-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом, разрешением HD+ (1520×720p) и яркостью 400 нит. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio A22, хотя прошлогодняя Nokia 2.1 работала на Snapdragon 425. Новинка поставляется в двух модификациях памяти: 2/16 ГБ и 3/32 ГБ.

В смартфоне нет сканера отпечатков пальцев. Вместо него установили функцию Face Unlock, которая работает через 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная на 13 Мп c функцией Auto HDR и ночным режимом съёмки. Аккумулятор в устройстве на 3000 мАч с портом microUSB. Из особенностей, в новинке есть отдельная кнопка для запуска голосового помощника Google Assistant.

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Nokia 2.2 работает на Android 9 Pie в рамках программы Android One. Это значит, что аппарат 100% получит Android Q и следующую версию операционной системы (Android R?). Для смартфона также будут выпускать в течение трёх лет ежемесячные патчи безопасности.

Цена и когда ждать

Точную дату выхода Nokia 2.2 в Европе не сообщили. Известно лишь, что новинка появится в двух расцветках и с ценником в 100 евро за версию 2/16 ГБ и 115 евро за 3/32 ГБ.

Смартфон поступит в продажу на украинском рынке в июле.

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