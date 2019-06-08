Moto Z2 Force получил обновление Android Pie

Новости технологии: Компания Motorola, после того как обновила смартфоны Moto G6, Moto Z3 Play и Moto Z3, выпустила прошивку Android Pie для флагмана Moto Z2 Force.

Как сообщает издание AndroidSoul, прошивку с номером PPX29.159-10 уже начали получать пользователи устройства в Бразилии.

Чуть позже новое ПО также доберется и до других стран.

Так как смартфон работает почти на "чистой" версии ОС Android, то с обновлением он получил все основные особенности "пирога". Например, новый дизайн интерфейса, функции Adaptive Battery, Adaptive Brightness и многое другое. Кроме этого, разработчики улучшили работу устройства и добавили в прошивку майский патч безопасности.

Напомним, Moto Z2 Force вышел в августе 2017 года. У него установлен 5.5-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением 2560×1440 пикселей и ударопрочным покрытием. Работает аппарат на процессоре Snapdragon 835 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ. Смартфон также имеет 64/128 ГБ ПЗУ, 12-мегапиксельную двойную камеру и аккумулятор на 2730 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой Turbo Power.