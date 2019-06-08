Galaxy Note 10: дата выхода флагманской линейки смартфонов

Новости технологии: Мы уже знаем внешний вид, многие характеристики и даже приблизительную стоимость смартфонов Galaxy Note 10, а сейчас появилась информация о дате анонса.

Ходили слухи, что флагманскую линейку могут показать в сентябре, но похоже, Samsung решил не изменять своим традициям и собирается выпустить новое поколения Galaxy Note, как обычно, в августе.

Презентация новинки, по сообщению корейского издания ETNews, состоится 10 числа, а продажи, скорее всего, начнутся с 25 августа.

Напомним, новый фаблет выйдет в четырех версиях, которые будут отличаться диагоналями дисплеев (6.28, 6.4, 6.7 и 6.75 дюймов), аккумуляторами (3400–4500 мАч), поддержкой 5G и модулями камер (три или четыре).

Новинки получат процессор Snapdragon 855 или Exynos 9825, 8/10/12 ГБ ОЗУ, стилус S-Pen и быструю зарядку с мощностью в 45 Вт. Смартфоны лишатся 3.5-миллиметрового разъёма и кнопки для вызова голосового ассистента Bixby.