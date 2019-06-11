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Производитель ракет "Ангара" сорвал сроки выпуска

Производитель ракет "Ангара" сорвал сроки выпуска
14:18 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Ракету-носитель "Ангара" разрабатывают с 90-х, однако на сегодня тяжелая "Ангара-А5" выполнила лишь один запуск 23 декабря 2014 года.

Проблемы продолжают преследовать ракету "Ангара": теперь стало известно о невыполнении сроков выпуска продукции. При этом сам производитель носителя назвал ситуацию "критической".

Как стало известно, входящее в состав Центра имени Хруничева предприятие "Полет", производящее ракеты "Ангара", сорвало сроки выполнения заказа. Речь идет о третьем тяжелом носителе и втором легком из семейства "Ангара". Их должны были выпустить в 2019 году. Согласно имеющимся данным, отставание от ранее намеченных сроков составляет от трех месяцев до одного года. 

"Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ "Салют") и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)", — говорится в приказе предприятия "Полет", который подписал его руководитель Виктор Шулико.

Как отмечает РИА Новости, выпуск валовой продукции у "Полета" за пять месяцев составил всего лишь 37% из запланированных показателей. При этом в Центре Хруничева не считают ситуацию тупиковой и безвыходной, полагая, что производитель ракеты сможет наверстать упущенное. 

В рамках следующего старта, который ранее наметили на конец этого года, планируют использовать габаритно-массовый макет полезной нагрузки вместо рабочих космических аппаратов.

Новую российскую ракету давно рассматривают в качестве "проблемной". Ранее стало известно, что прямой аналог "Ангары-А5" — Falcon 9 — имеет намного меньшую цену запуска. Более того, стоимость старта тяжелой "Ангары" выше цены старта ракеты-носителя "Протон-М", на смену которому она и создавалась. Отметим также, что европейским аналогом "Ангары-А5" можно назвать "Ариан-6": этому носителю только предстоит совершить первый запуск. 

Стало известно, когда состоится запуск ракеты Falcon 9 с тремя спутниками RADARSAT Constellation

Выходом из ситуации могло стать создание более дешевой версии "Ангары" — варианта "А3". Однако ранее глава космического ведомства Дмитрий Рогозин сообщил, что этот носитель разрабатывать не будут, а его функции возьмет на себя создаваемый сейчас "Союз-5", являющийся во многих отношениях российской версией украинского "Зенита". 

Не все гладко и с легкой "Ангарой-1.2". И хотя эта ракета получила путевку в жизнь, стоимость ее производства сейчас выше цены выпуска старого "Союза", относящегося к среднему классу.

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Ракеты, Технологии, Техно, Ракета Ангара.
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