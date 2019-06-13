Массовый взлет конвертопланов Osprey и вертолетов CH-53E (Видео)

Новости технологии: Завораживающее видео с участием десятков конвертопланов Bell V-22B Osprey, а также множества вертолетов CH-53E Super Stallions.

Корпус морской пехоты США провел учения на своей калифорнийской базе Marine Corps Air Station Miramar. В рамках них летчики конвертопланов Osprey продемонстрировали слаженную работу и общий высочайший уровень профессионализма.

Кроме них, свое летное мастерство показали пилоты вертолетов CH-53E Super Stallions.

V-22 Osprey — единственный серийно выпускаемый конвертоплан в мире. Он состоит на вооружении Корпуса морской пехоты, а также ВМС и ВВС США.

CH-53E Super Stallions — самый большой и самый тяжелый вертолет из всех, которые эксплуатируют американские Вооруженные силы. Он выполнен на базе Sikorsky CH-53 Sea Stallion, который ввели в строй в 1960-х.