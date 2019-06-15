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Xiaomi презентовала нового "убийцу комаров"

Xiaomi презентовала нового "убийцу комаров"
14:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: В коллекции Xiaomi уже есть несколько фумигаторов, а на днях компания представила еще одного "убийцу комаров" - Xiaomi Yeelight Mosquito Killer.

На самом деле это устройство 2-в-1: основа убивает комаров, а внутри еще есть мухобойка с короткой ручкой, которой не нужны ни зарядка, ни аккумулятор для того, чтобы прикончить пару-тройку назойливых мух.

Работа мухобойки понятна поэтому остановимся на самой основе. Это лампа, которая излучает ультрафиолетовое излучение с длиной волны 360–400 нм. Комары летят на свет и погибают от высокого напряжения. При этом Xiaomi Yeelight Mosquito Killer не использует химических веществ и безопасно для здоровья.

Лампа автоматически включается ночью и выключается утром. Внутри установлен литиевый аккумулятор, одного заряда которого хватит на 3–4 часа работы. Поэтому на ночь устройство лучше поставить на зарядку - для этого есть разъем MicroUSB.

Самоходные ролики: очередная новинка от Xiaomi

Шанхайский институт физиологии и экологии растений Академии наук Китая провел испытания Xiaomi Yeelight Mosquito Killer, которые показали, что эффективность уничтожения комаров устройства - 88,1%.

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Xiaomi, Xiaomi Yeelight Mosquito Killer, Фумигатор.
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