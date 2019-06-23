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Воскресенье, 23.06.2019

Remnant: From the Ashes: трейлер пустынного мира Ром (Видео)

В боевике Remnant: From the Ashes мы побываем в нескольких фэнтезийных мирах. Одному из этих миров, получившему название Ром, Perfect World Entertainment и Gunfire Games посвятили свежее видео. Как пишут авторы, Ром хранит следы некогда великой цивилизации. Место пришло в упадок — теперь оно представляет собой кладбище изуродованных и опустевших зданий, среди которых рыщут опасные существа. Remnant: From the Ashes посетит PC, PlayStation 4 и Xbox One 20 августа.
stopgame.ru
Фото: twitter.com
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Технологии, Игра, Трейлер, Техно, Remnant: From the Ashes, Perfect World Entertainment, Gunfire Games.
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