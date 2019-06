Remnant: From the Ashes: трейлер пустынного мира Ром (Видео)

В боевике Remnant: From the Ashes мы побываем в нескольких фэнтезийных мирах. Одному из этих миров, получившему название Ром, Perfect World Entertainment и Gunfire Games посвятили свежее видео. Как пишут авторы, Ром хранит следы некогда великой цивилизации. Место пришло в упадок — теперь оно представляет собой кладбище изуродованных и опустевших зданий, среди которых рыщут опасные существа. Remnant: From the Ashes посетит PC, PlayStation 4 и Xbox One 20 августа.