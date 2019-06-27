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Huawei Mate 30: стала известна цена нового флагмана

Huawei Mate 30: стала известна цена нового флагмана
15:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Популярный индийский инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) поделился предварительным ценником смартфона Huawei Mate 30.

Новинка, если верить утечке, будет стоить в Китае 4000 юаней. Это около 580 долларов США. Речь идет о минимальной конфигурации памяти. За топовую версию придется отдать 4500 юаней (~655 долларов США). Не стоит забывать, что на глобальном рынке смартфон будет стоить явно дороже. Для сравнения, прошлогодняя модель Mate 20 стартовала в европе с ценником от 800 евро.

Что известно

Huawei Mate 30, по слухам, получит широкоформатный дисплей на 6.5-6.7 дюймов, а также новый фирменный процессор Kirn 985 или Kirin 990. Смартфону также приписывают быструю зарядку на 40 Вт, основную камеру с четырьмя модулями, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. его должны анонсировать на презентации осенью вместе с Huawei Mate 30 Pro.

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Ранее сообщалось, что компания Samsung представит складной смартфон Galaxy Fold 2 в 2020 году. Согласно информации СМИ, устройство будет иметь OLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма, скругленный по углам.

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Цена, Смартфон, Huawei, Флагман, Huawei Mate 30, Мукул Шарма.
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