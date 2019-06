Huawei Mate 30: стала известна цена нового флагмана

Новинка, если верить утечке, будет стоить в Китае 4000 юаней. Это около 580 долларов США. Речь идет о минимальной конфигурации памяти. За топовую версию придется отдать 4500 юаней (~655 долларов США). Не стоит забывать, что на глобальном рынке смартфон будет стоить явно дороже. Для сравнения, прошлогодняя модель Mate 20 стартовала в европе с ценником от 800 евро.

Что известно

Huawei Mate 30, по слухам, получит широкоформатный дисплей на 6.5-6.7 дюймов, а также новый фирменный процессор Kirn 985 или Kirin 990. Смартфону также приписывают быструю зарядку на 40 Вт, основную камеру с четырьмя модулями, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. его должны анонсировать на презентации осенью вместе с Huawei Mate 30 Pro.

Some alleged specifications of the upcoming Huawei Mate 30.

Kirin 990 SoC

40W fast charging

Quad rear camera

8GB of RAM

128GB/256GB of internal storage

price - Yuan 3999, Yuan 4499#Huawei #HuaweiMate30

— Mukul Sharma (@stufflistings) 27 июня 2019 г.