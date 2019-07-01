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Huawei презентовал специальную версию флагмана Honor 20 Pro Moschino Edition

Huawei презентовал специальную версию флагмана Honor 20 Pro Moschino Edition
17:14 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Huawei еще в мае выпустила смартфон Honor 20 Pro, а сейчас производитель анонсировал его специальную версию.

Новинку назвали Honor 20 Pro Moschino Edition. Ее создавали в коллаборации с известным итальянским брендом Moschino. Он специализируется на создании модной одежды и аксессуаров.

Смартфон получил черную расцветку корпуса и золотую надпись на задней стороне. Ценник и конфигурацию памяти устройства не раскрыли, но судя по всему, это будет 10 или 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ.

Аппарат поступит в продажу в ограниченном количестве в Китае уже завтра. Кстати, это не первый раз, когда китайский производитель сотрудничает с Moschino. В январе этого года компании показали смартфон Honor V20 Moschino Edition.

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Спецификации Honor 20 Pro Moschino Edition не отличаются от обычной версии. В смартфоне установлен 6.26-дюймовый дисплей с отверстием и фирменный процессор Kirin 980 в паре с технологией GPU Turbo 3.0. У аппарата есть аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой, а также основная камера с четырьмя модулями: основной сенсор Sony IMX586 на 48 Мп (f/1.4), широкоугольный объектив 16 Мп (f/2.2), телевик на 8 Мп (f/2.4) и сенсор глубины на 2 Мп для макросъемки.

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Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Флагман, Honor 20 Pro Moschino Edition, Honor 20 Pro.
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