У Telegram появились анимированные стикеры

Новости технологии: Мессенджер Telegram получил свежее обновление, а вместе с ним - новую функцию.

Что это и как работает

Теперь в основных версиях приложения есть анимированные стикеры.

"Мы запустили стикеры еще в январе 2015 года. Сегодня мы представляем новый формат - анимированные стикеры. Мы спросили себя: могут ли анимированные стикеры быть более качественными, чем статичные, и при этом потреблять меньше трафика? Ответ оказался положительным", - говорится в сообщении компании.

Весят такие стикеры всего по 20–30 КБ, а это в 6 раз меньше, чем обычная фотография. Поэтому их можно будет отправлять даже при плохом интернет-соединении.

Сейчас уже готово 9 стандартных наборов анимированных стикеров. Также можно создавать свои собственные анимации - с помощью специального бота, как и во время добавления обычного стикера.

К слову, стандартные стикеры были созданы победителями специального конкурса, в котором участвовало 126 художников из разных стран.