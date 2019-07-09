Xiaomi запускает программу тестирования ОС Android Pie

Новости технологии: Xiaomi запустила программу тестирования ОС Android Pie для смарт-телевизоров Mi TV 4A (2018).

Компания Xiaomi объявила об открытии программы тестирования прошивки Android 9 Pie на смарт-телевизорах Mi TV 4A 2018 года.

Зарегистрироваться в программе могут владельцы 32- и 43-дюймовых моделей. Для этого надо заполнить форму, указав основную информацию о себе. К сожалению, участвовать в тестировании смогут не все.

Счастливчиков производитель объявит 20 июля.

В прошивке должны немного обновить интерфейс оболочки, а также добавить магазин приложений Play Store, поддержку голосового помощника Google Assistant и Chromecast. Когда выпустят стабильную версию ПО, пока не сообщают.