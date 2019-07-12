Самолет AC-130U Spooky на грани отставки

Новости технологии: В понедельник самолет вернулся из своей последней запланированной зарубежной миссии.

Самолет огневой поддержки AC-130U выполнил свою последнюю зарубежную боевую миссию. Теперь его заменит более современный летательный аппарат.

Spooky заменят новым самолетом огневой поддержки AC-130J, который может похвастаться большей точностью бортовой артиллерии, а также способен нести современные ракеты с лазерным наведением и бомбы.

Как отмечает Popular Mechanics, концепция "воздушного линкора" уходит корнями к войне во Вьетнаме, когда транспортный самолет C-47 времен Второй мировой стали оснащать орудиями с вращающимся блоком стволов для обеспечения непосредственной авиационной поддержки удаленных аванпостов, а также уничтожения вражеских колонн, следовавших по тропе Хо Ши Мина.

Эта концепция оказалась настолько популярной, что для нее модифицировали самолеты C-130 Hercules. С тех пор использовались различные типы ганшипов. Их применяли, в частности, при вторжении в Панаму в 1989 году, в войне в Персидском заливе 1991 года, а также в конфликте в Афганистане.

AC-130U Spooky впервые поступил на вооружение в 1995 году и стал ганшипом нового поколения. Самолет оснастили современной телевизионной аппаратурой, инфракрасными датчиками высокой четкости и радаром, что позволило экипажу из 13 человек точно определить силы противника и поражать их с помощью автоматических орудий и 105-миллиметровой гаубицы.

Новый AC-130J Ghostrider построен на базе мощного транспортного самолета C-130J Super Hercules. "Летающий линкор" нового поколения может похвастаться улучшенной навигацией и, как уже отмечалось выше, несет более смертоносное оружие. В состав его артиллерийского вооружения входят одна 30-миллиметровая пушка GAU-23/A и 105-миллиметровая пушка: они могут с высокой эффективностью бороться с пехотой и укрытиями противника. В свою очередь, бомбы и ракеты серьезно повышают возможности самолета по поражению бронированных целей, в том числе танков.

Отметим также, что сейчас США планомерно расширяют спектр авиационных средств поражения, входящих в арсенал стратегических бомбардировщиков. Недавно были представлены фотографии с испытаний перспективного разделяющегося гиперзвукового комплекса от компании Lockheed Martin под названием Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). В качестве носителя выступает B-52H. Ранее одну из таких машин воскресили и вернули в строй после длительного хранения.