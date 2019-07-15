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Как создателей робомускулов вдохновили огурцы: детали

Как создателей робомускулов вдохновили огурцы: детали
17:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru pixabay.com

Новости технологии: Разработчики искусственных мускулов, способных контролируемо и многократно сокращаться, продолжают искать оптимальные концепции.

Инженеры апробируют гидравлические и пневматические системы, сплавы и полимеры с памятью формы, а авторы новой работы представили искусственные мышцы из волокна. Их статья опубликована в журнале Science. По словам Мехмета Каника (Mehmet Kanik) и его коллег из Массачусетского технологического института, вдохновлялись они... огурцами.

Поднимаясь вверх, это растение выбрасывает спиральные усы, которыми надежно цепляется за опору. Сокращения усов вызывает контролируемое изменение давления в клетках эластичной структуры. Похожим образом работает новый материал, сплетенный из полимерных волокон с разным коэффициентом теплового расширения. При нагревании такой нити один полимер сокращается, но второй не дает ему просто сжаться, заставляя ее свиваться в спираль, сокращаясь в длину в несколько раз.

Ученые сообщают, что сокращение и растяжение нити происходят даже при довольно умеренных изменениях температуры - в пределах 1 °С. Поэтому материал не подвергается экстремальным перепадам и нисколько не теряет своих свойств даже после 10 тысяч таких циклов. Возникающая при этом сила способна поднять груз массой, в 650 раз превышающей вес самого волокна.

Волокна из нового материала способны поднять груз в сотни раз больше собственного веса

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Впрочем, силу можно задать заранее - за счет определенного соотношения исходных полимеров в ней. Наконец, авторы заявляют, что их метод позволяет недорого получать такие нити любой нужной длины - от микрометров до сотен метров. Возможно, вскоре мы увидим их в деле.

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Робот, Огурцы, Робомускул.
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