Instagram убрал лайки в семи странах

Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под фотографиями.
Нововведения коснутся пользователей семи стран: Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии, сообщила пресс-служба Instagram на странице в Twitter..
Сами пользователи по-прежнему смогут видеть полученные лайки, но для всех остальных пользователей лайки будут скрыты.
We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:
Australia
Brazil
Canada
Ireland
Italy
Japan
New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka
— Instagram (@instagram) 17 июля 2019 г.
"Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают",— говорится в сообщении.
Как долго продлится тестирование новой функции, пока не известно.
В Instagram также не уточнили, будет ли расширен список стран, в которых запустили нововведение.