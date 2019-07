Instagram убрал лайки в семи странах

Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под фотографиями.

Нововведения коснутся пользователей семи стран: Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии, сообщила пресс-служба Instagram на странице в Twitter..

Сами пользователи по-прежнему смогут видеть полученные лайки, но для всех остальных пользователей лайки будут скрыты.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:

Australia

Brazil

Canada

Ireland

Italy

Japan

New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka

— Instagram (@instagram) 17 июля 2019 г.