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Instagram убрал лайки в семи странах

Instagram убрал лайки в семи странах
09:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии: Социальная сеть запустила функцию в тестовом режиме.

Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под фотографиями.

Нововведения коснутся пользователей семи стран: Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии, сообщила пресс-служба Instagram на странице в Twitter..

Сами пользователи по-прежнему смогут видеть полученные лайки, но для всех остальных пользователей лайки будут скрыты. 

"Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают",— говорится в сообщении.

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Как долго продлится тестирование новой функции, пока не известно.

В Instagram также не уточнили, будет ли расширен список стран, в которых запустили нововведение.

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Соцсети, Социальные сети, Instagram, Технологии, Лайки, Лайк, Техно.
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