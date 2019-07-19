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Huawei вернется к использованию Android

Huawei вернется к использованию Android
16:31 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Компания Huawei отказывается от собственной ОС в пользу Android.

Операционная система Hongmeng китайской компании Huawei оказалась не предназначенной для смартфонов. Компания решила продолжить использовать Android.

Об этом сообщила вице-президент компании Катрин Чен китайскому государственному информационному агентству Xinhua.

"Операционная система Hongmeng не предназначена для смартфонов, и в компании намерены продолжить использовать ОС Android от Google для смартфонов", - говорится в сообщении.

Чен сообщила, что марка Hongmeng была недавно запатентована, однако только для промышленного использования.

Она добавила, что операционная система для смартфонов имеет обычно десять миллионов прописанных кодов, но в Hongmeng прописаны только сотни тысяч таких кодов.

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Ранее сообщилось, что китайская компания Huawei может представить собственную операционную систему в третьем квартале 2019 года.

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Android, ОС, Huawei, Операционная система, HongMeng.
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