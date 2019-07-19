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Программа британского истребителя Tempest становится более перспективной

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Программа британского истребителя Tempest становится более перспективной
21:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:

Британская компания Aeralis Ltd. подписала меморандум о взаимопонимании с французской Thales для разработки концепции наземной системы обучения и симуляции, призванной дополнить британскую программу Tempest, в рамках которой намерены разработать новый истребитель шестого поколения. Компании оценят концепции, которые могу быть использованы для поддержки всех этапов будущей системы обучения летчиков и продемонстрированы во время авиасалона в Фарнборо в 2022 году.

Сотрудничество будет включать в себя совместную работу над созданием архитектуры для будущей информационной системы, которая объединит данные о подготовке летчиков, использовании воздушных судов и применении программного обеспечения. Это поможет операторам настроить и оптимизировать использование комплекса для удовлетворения индивидуальных потребностей в обучении.

Сотрудничество с компанией Thales призвано дать Aeralis новый опыт разработки обучающих систем и создания тренажеров. Благодаря уникальной модульной концепции, которую предполагается создать, операторы в будущем смогут настроить парки учебных самолетов в соответствии с текущими потребностями Военно-воздушных сил. Речь идет о самых разных уровнях подготовки.

Таким образом, программа разработки британского истребителя Tempest постепенно приобретает все более конкретные формы, что чрезвычайно важно, поскольку она имеет перед собой прямого конкурента в лице перспективного франко-германского истребителя шестого поколения NGF.

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В силу этого (а также экономических трудностей, вставших перед Великобританией в последние годы) многие эксперты начали сомневаться в реализуемости Tempest. Важно отметить, что программа NGF не стоит на месте: ранее к ней присоединилась Испания. В свою очередь, заинтересованность в Tempest выразили шведы.

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Напомним, макет британского истребителя шестого поколения представили на авиасалоне в Фарнборо в 2018 году. Речь идет о малозаметном истребителе, который британцы намерены эксплуатировать наравне с F-35 Lightning II и который заменит Eurofighter Typhoon. Для создания самолета консорциум известных компаний - BAE Systems, Leonardo, MBDA и Rolls Royce - объединились в Team Tempest.

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Истребитель, Tempest, Aeralis Ltd..
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