Новинка Xiaomi: компания представила компактную LED-лампу (Видео)

Новости технологии: Вместе с презентацией золотого смартфона Redmi K20 Pro компания Xiaomi представила еще несколько новинок.

Одной из них стала портативная настольная лампа Mi Rechargeable LED Lamp.

Особенности дизайна и основные функции. Как сообщает Gizmochina, внешне Mi Rechargeable LED Lamp отличается от других светодиодных настольных ламп Xiaomi.

Она имеет круглую подставку и подвижный абажур в форме конуса. Предусмотрено три режима свечения с различной яркостью и температурой: от холодной до теплой.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 5 часов работы и дает возможность свободно переносить светильник по дому, в том числе и брать на улицу при необходимости.

Презентация Xiaomi Mi Rechargeable LED Lamp

Цена. В продажу Xiaomi Mi Rechargeable LED Lamp поступила 18 июля на краудфандинговой платформе Xiaomi по цене 19 долларов. После поступления в розничную продажу лампа стоит уже 22 доллара.