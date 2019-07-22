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Новинка Xiaomi: компания представила компактную LED-лампу (Видео)

Новинка Xiaomi: компания представила компактную LED-лампу (Видео)
09:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Вместе с презентацией золотого смартфона Redmi K20 Pro компания Xiaomi представила еще несколько новинок.

Одной из них стала портативная настольная лампа Mi Rechargeable LED Lamp.

Особенности дизайна и основные функции. Как сообщает Gizmochina, внешне Mi Rechargeable LED Lamp отличается от других светодиодных настольных ламп Xiaomi.

Она имеет круглую подставку и подвижный абажур в форме конуса. Предусмотрено три режима свечения с различной яркостью и температурой: от холодной до теплой.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 5 часов работы и дает возможность свободно переносить светильник по дому, в том числе и брать на улицу при необходимости.

Презентация Xiaomi Mi Rechargeable LED Lamp 

 

Электрический шуруповерт: особенности новинки от Xiaomi

Цена. В продажу Xiaomi Mi Rechargeable LED Lamp поступила 18 июля на краудфандинговой платформе Xiaomi по цене 19 долларов. После поступления в розничную продажу лампа стоит уже 22 доллара.

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Технологии, Техно, Xiaomi, Настольная лампа.
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