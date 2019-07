Китай произвел первый успешный запуск коммерческих спутников

Ракета SQX-1 Y1 вывела два коммерческих спутника на околоземную орбиту.

Компания Beijing Starcraft Glory, известная также как iSpace, стала первой частной китайской компанией, успешно запустившей коммерческие спутники.

Как сообщает ZDnet, ракета под названием SQX-1 Y1 была запущена в среду с китайского космодрома Цзюцюань (Jiuquan).

В компании сообщили, что запуск стал важной вехой – iSpace осуществила первый китайский частный космический пуск с несколькими спутниками. Теперь компания хочет осуществить более масштабный запуск к концу 2020 года.

