Xiaomi представила беспроводной пылесос: подробности

Новости технологии: Китайский вендор представил мощный беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner.

В среду, 24 июля, компания Xiaomi провела масштабную презентацию, на которой представила новые смартфоны и еще несколько полезных гаджетов. В частности, китайский вендор представил мощный беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner.

Главные особенности. Среди ключевых особенностей новинки – удобный дизайн и отсутствие мешка для сбора пыли. Пыль собирается в специальный отсек, который можно очистить обычным нажатием на кнопку.

По заявлению производителя, Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner может проработать от одного заряда батареи до 30 минут. Этого хватит на уборку площади 160 квадратных метров.

Характеристики и комплектация. Мощность всасывания пылесоса – до 100 Вт. Кроме того, он получил 5-ступенчатую систему очистки, которая включает 9 циклонный и HEPA-фильтр. Благодаря этому пылесос убирает 99,97% частиц пыли. Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner имеет удобную систему очистки.

В комплекте Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner идут четыре сменные насадки, с помощью которых можно очистить от грязи углы, автомобиль, компьютерную клавиатуру и прочее.

Пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner поступит в продажу в Украине в сентябре, а его цена составит 7499 гривен.