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Даже ошибки исправит: искусственный интеллект TabNine допишет код за программиста

Даже ошибки исправит: искусственный интеллект TabNine допишет код за программиста
17:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии: Группа инженеров разработала искусственный интеллект TabNine, поддерживающий 22 самых популярных на сегодняшний день языка программирования.

Он может быть интегрирован в большинство редакторов кода и дописывать код за программиста.

Создатель алгоритма Джейкоб Джексон разработал TabNine на базе системы обработки естественного языка GPT-2 от OpenA. Для обучения искусственного интеллекта он использовал более 2 млн файлов из GitHub.

Во время работы TabNine анализирует уже написанный код и предлагает следующий элемент строки на основе предыдущих. Сейчас он поддерживает 22 самых популярных языка, в том числе Python, JavaScript, Java, C ++, C, PHP, Go, C #, Ruby, Objective-C, Rust и Swift.

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Кроме того, в TabNine есть встроенная функция автозамены явно ошибочных элементов, например, неверных знаков препинания после определенных команд либо лишних пробелов.

Сейчас TabNine проходит открытое бета-тестирование.

 

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Все по теме:

Технологии, Искусственный интеллект, Программирование, Техно, ИИ, TabNine.
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