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Tesla представила Megapack - крупное хранилище энергии для промышленных масштабов

Tesla представила Megapack - крупное хранилище энергии для промышленных масштабов
16:49 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter

Новости технологии: Компания, принадлежащая Илону Маску, уже давно производит и поставляет системы Powerwall.

Она предназначена для аккумулирования энергии в жилых домах и системы Powerpack для крупных предприятий. Но новая установка Megapack будет самой большой и вместительной из всех. Она предназначена для электростанций с изменяющейся во времени генерацией электричества.

Устройство Megapack, о котором сообщила Tesla в своем блоге, стало последней попыткой компании развить свой бизнес по созданию аккумуляторных систем. На сегодня этот сегмент приносит Tesla меньше дохода, чем продажи электромобилей. Из 6,4 миллиарда долларов общей выручки во втором квартале 2019 года только 368 миллионов компания получила от продажи устройств для хранения энергии.

Однако с каждым годом число проданных компанией аккумуляторов растет, и новая система Megapack может обеспечить еще больший импульс, если у Tesla получится убедить коммунальные службы выбрать ее вместо более распространенных заводов по сжиганию природного газа, используемых сегодня. И, похоже, это уже произошло.

Megapack Tesla обеспечит 182,5 МВт, то есть почти треть мощности, предстоящего проекта Moss Landing Energy Storage в Калифорнии. Так называемый Megapack был сконструирован так, чтобы его можно было легко установить и настроить под параметры конкретной энергетической системы.

Электрокары Tesla в ближайшем будущем получат специальную функцию

Все Megapack подключаются к Powerhub - передовой платформе мониторинга и управления для крупномасштабных коммунальных проектов и микросетей, а также могут интегрироваться с Autobidder - платформой машинного обучения Tesla для автоматической торговли энергией, которая позволяет людям продавать излишки электроэнергии в сеть.

Megapack был вдохновлен проектом Tesla Hornsdale, который объединил большую систему Powerpack мощностью 100 МВт с ветряной фермой Neoen вблизи Джеймстауна в Южной Австралии. Система Tesla Powerpack хранила энергию, вырабатываемую ветровой электростанцией, а затем доставляла ее в сеть в часы пик. Объект сэкономил почти 40 миллионов долларов в первый год.

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Все по теме:

Продажа, Энергия, Tesla, Хранилище, Илон Маск, Powerwall, Megapack.
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