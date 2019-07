Tesla представила Megapack - крупное хранилище энергии для промышленных масштабов

Она предназначена для аккумулирования энергии в жилых домах и системы Powerpack для крупных предприятий. Но новая установка Megapack будет самой большой и вместительной из всех. Она предназначена для электростанций с изменяющейся во времени генерацией электричества.

Устройство Megapack, о котором сообщила Tesla в своем блоге, стало последней попыткой компании развить свой бизнес по созданию аккумуляторных систем. На сегодня этот сегмент приносит Tesla меньше дохода, чем продажи электромобилей. Из 6,4 миллиарда долларов общей выручки во втором квартале 2019 года только 368 миллионов компания получила от продажи устройств для хранения энергии.

Однако с каждым годом число проданных компанией аккумуляторов растет, и новая система Megapack может обеспечить еще больший импульс, если у Tesla получится убедить коммунальные службы выбрать ее вместо более распространенных заводов по сжиганию природного газа, используемых сегодня. И, похоже, это уже произошло.

Megapack Tesla обеспечит 182,5 МВт, то есть почти треть мощности, предстоящего проекта Moss Landing Energy Storage в Калифорнии. Так называемый Megapack был сконструирован так, чтобы его можно было легко установить и настроить под параметры конкретной энергетической системы.

Tesla's Megapack is a battery designed specifically for utility-scale projects. It has 3 MWhs of storage, and has 60% more energy density than its predecessor, Powerpack. With Megapack, Tesla can deploy a 1 GWh, 250 MW powerplant in less than three months with a 3-acre footprint. pic.twitter.com/42EHiqD0UW

— Eigenbros (@eigenbros) July 30, 2019