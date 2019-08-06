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Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных
Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных

Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных

Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных
17:19 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости технологии: Sony представила искусственный интеллект, который сможет заменить барабанщиков.

Инженеры подразделения по разработке систем искусственного интеллекта компании Sony представили нейросеть, которая может имитировать игру на ударных инструментах. Об этом пишет Engadget.

Алгоритм может брать звуки других инструментов в треке, обрезая их, и использовать в качестве аналогов ударных инструментов. При этом искусственный интеллект может добавлять дорожку с ударными вне зависимости от темпа трека или его продолжительности

Для обучения искусственного интеллекта инженеры Sony собрали базу данных с 665 треками на разных языках разных жанров. Все треки включали в себя ритм-инструменты, бас, кик и петли, которые были доступны в виде отдельных звуковых дорожек 44,1 кГц.

Измененные искусственным интеллектом семплы можно послушать на сайте Sony.

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Многие технологические компании экспериментируют с искусственным интеллектом, который сможет менять музыкальные треки. Например, недавно искусственный интеллект от разработчиков AIVA technologies дописал заключительную часть пьесы «Из мира будущего» (From the Future World) композитора Антонина Дворжака, который умер 115 лет назад.

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Sony, Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Нейросеть.
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