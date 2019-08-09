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Альтернатива Android: Huawei представила операционную систему Harmony OS

Альтернатива Android: Huawei представила операционную систему Harmony OS
12:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Ни точного названия, ни характеристик производитель не называл.

О том, что китайский производитель Huawei готовит замену операционной системе Android, было известно еще в мае.

Однако, во время конференции разработчиков в Китае Huawei таки объявила название своей новой операционной системы для смартфонов, которая должна стать конкурентом Android.

Новая фирменная ОС получила название Harmony OS. При этом в Китае она будет называться HongMeng OS, о чем сообщали многочисленные источники. 

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Больше деталей не сообщили. Однако, несколько дней назад стало известно, что Huawei представит смартфон, Huawei таки выпустит смартфон с собственной операционной системой который будет работать на фирменной операционной системе. Компания, вроде бы, уже тестирует этот смартфон.

Уже даже известна цена нового девайса — 2000 юаней (это 283 доллара или чуть более 7 тысяч гривен). Его должны представить до конца года.

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Huawei, Технологии, Техно, Альтернатива Android, Harmony OS.
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