Альтернатива Android: Huawei представила операционную систему Harmony OS

Новости технологии:Ни точного названия, ни характеристик производитель не называл.

О том, что китайский производитель Huawei готовит замену операционной системе Android, было известно еще в мае.

Однако, во время конференции разработчиков в Китае Huawei таки объявила название своей новой операционной системы для смартфонов, которая должна стать конкурентом Android.

Новая фирменная ОС получила название Harmony OS. При этом в Китае она будет называться HongMeng OS, о чем сообщали многочисленные источники.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Больше деталей не сообщили. Однако, несколько дней назад стало известно, что Huawei представит смартфон, Huawei таки выпустит смартфон с собственной операционной системой который будет работать на фирменной операционной системе. Компания, вроде бы, уже тестирует этот смартфон.

Уже даже известна цена нового девайса — 2000 юаней (это 283 доллара или чуть более 7 тысяч гривен). Его должны представить до конца года.