Альтернатива Android: Huawei представила операционную систему Harmony OS

О том, что китайский производитель Huawei готовит замену операционной системе Android, было известно еще в мае.

Однако, во время конференции разработчиков в Китае Huawei таки объявила название своей новой операционной системы для смартфонов, которая должна стать конкурентом Android.

Новая фирменная ОС получила название Harmony OS. При этом в Китае она будет называться HongMeng OS, о чем сообщали многочисленные источники.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019