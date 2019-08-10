Скачать
Суббота, 10.08.2019
В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости
В ОПУ согласовали план праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости
День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Эмили Ратаковски борется за феминизм
Эмили Ратаковски борется за феминизм

Samsung презентует первый в мире 108 Мп датчик для камеры смартфона

Samsung презентует первый в мире 108 Мп датчик для камеры смартфона
21:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В начале следующей недели компания Samsung проведет презентацию.

Тизер с датой анонса размещен на странице Samsung ISOCELL в. Twitter.

Итак, презентация запланирована на 12 августа. Надпись на постере обещает «переосмысление разрешения».

В этот день ожидается премьера первого в мире 108-мегапиксельного датчика для камер смартфонов.

Напомним, недавно производитель выпустил 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1. Xiaomi и Realme уже анонсировали камеры с таким датчиком. К тому же, директор Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) затизерил устройство с датчиком Samsung на 108 Мп. Когда выйдет смартфон — неизвестно. Возможно, этим аппаратом окажется флагман Xiaomi Mi Mix 4.

Samsung Galaxy M20s получит аккумулятор на 6000 мАч

Вероятно, 108-мегапиксельный сенсор, как и другие собратья, будет снимать с разрешением в 4 раза меньшим (27 Мп), объединяя 4 пикселя в один для дополнительной детализации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Презентация, Камера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
03 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления в прозе
05 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 10 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оползень в Мьянме: 29 погибших и около сотни пропали без вести
Оползень в Мьянме: 29 погибших и около сотни пропали без вести
Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС
Ракетные запуски КНДР: реакция ЕС
Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек
Число погибших от наводнения в Индии возросло до 95 человек
Сестер Хадид ограбили на отдыхе
Сестер Хадид ограбили на отдыхе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь