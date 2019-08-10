Samsung презентует первый в мире 108 Мп датчик для камеры смартфона

Новости технологии:В начале следующей недели компания Samsung проведет презентацию.

Тизер с датой анонса размещен на странице Samsung ISOCELL в. Twitter.

Итак, презентация запланирована на 12 августа. Надпись на постере обещает «переосмысление разрешения».

В этот день ожидается премьера первого в мире 108-мегапиксельного датчика для камер смартфонов.

Stay tuned for the next big news. August 12, 2019. #NextGenCapture pic.twitter.com/bE8treRBTD — Samsung ISOCELL (@samsungisocell) August 9, 2019

Напомним, недавно производитель выпустил 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1. Xiaomi и Realme уже анонсировали камеры с таким датчиком. К тому же, директор Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) затизерил устройство с датчиком Samsung на 108 Мп. Когда выйдет смартфон — неизвестно. Возможно, этим аппаратом окажется флагман Xiaomi Mi Mix 4.

Вероятно, 108-мегапиксельный сенсор, как и другие собратья, будет снимать с разрешением в 4 раза меньшим (27 Мп), объединяя 4 пикселя в один для дополнительной детализации.