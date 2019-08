Samsung презентует первый в мире 108 Мп датчик для камеры смартфона

Тизер с датой анонса размещен на странице Samsung ISOCELL в. Twitter.

Итак, презентация запланирована на 12 августа. Надпись на постере обещает «переосмысление разрешения».

В этот день ожидается премьера первого в мире 108-мегапиксельного датчика для камер смартфонов.

Stay tuned for the next big news. August 12, 2019. #NextGenCapture pic.twitter.com/bE8treRBTD

