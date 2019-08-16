HMD Global продолжит выпускать апдейты для ряда смартфонов Nokia: список

Компания HMD Global опубликовала пресс-релиз, согласно которому все смартфоны Nokia 2017 года выпуска продолжат получать патчи безопасности.
Обновления будут выходить раз в квартал для Nokia 3, Nokia 2, Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8. Связано это с участием фирмы Nokia в программе Android One. Её правила предполагают гарантию на поддержку операционной системы в течение минимум двух лет.
Расписание апдейтов выглядит следующим образом:
Напомним, недавно Samsung объявила о том, что некогда флагманы Galaxy S7 и S7 Edge, которые вышли еще в феврале 2016 года, вернулись в список моделей, которые будут регулярно получать свежие прошивки.