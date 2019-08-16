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HMD Global продолжит выпускать апдейты для ряда смартфонов Nokia: список

HMD Global продолжит выпускать апдейты для ряда смартфонов Nokia: список
04:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:HMD Global будет обновлять смартфоны Nokia 5, 6 и 8 до 2020 года.

Компания HMD Global опубликовала пресс-релиз, согласно которому все смартфоны Nokia 2017 года выпуска продолжат получать патчи безопасности.

Обновления будут выходить раз в квартал для Nokia 3, Nokia 2, Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8. Связано это с участием фирмы Nokia в программе Android One. Её правила предполагают гарантию на поддержку операционной системы в течение минимум двух лет.

Расписание апдейтов выглядит следующим образом:

  • Nokia 3: ежеквартальные обновления, начиная с сентября 2019 года и заканчивая сентябрем 2020 года
  • Nokia 5: ежеквартальные обновления, начиная с октября 2019 года и заканчивая октябрем 2020 года
  • Nokia 6: ежеквартальные обновления, начиная с октября 2019 года и заканчивая октябрем 2020 года.
  • Nokia 8: ежеквартальные обновления, начиная с октября 2019 года и заканчивая октябрем 2020 года.

Уже готов: обновленный и улучшенный Meizu 16s

Напомним, недавно Samsung объявила о том, что некогда флагманы Galaxy S7 и S7 Edge, которые вышли еще в феврале 2016 года, вернулись в список моделей, которые будут регулярно получать свежие прошивки.

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Nokia, Смартфоны, HMD Global.
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