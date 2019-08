Официально: компания Oppo представит флагман Reno 2 28 августа

Презентация Oppo Reno 2 состоится 28 августа, страной дебюта флагмана станет Индия.

Судя по рекламным постерам, Oppo Reno 2 сохранит дизайн своего предшественника: дисплей без вырезов с тонкими рамками и выдвижная фронтальная камера в "скошенном" модуле.

Камера на задней панели с четырьмя модулями, но какими именно - Oppo не уточняет. Зато активно рекламирует 20-кратный зум.

#OPPOReno2 #Quadcam with #20xZoom. See More, and experience life in the front row. Coming first to India on 28.08.2019

Know more: https://t.co/k2Q7W9qh1J pic.twitter.com/LP5rs0NgWj

— OPPO India (@oppomobileindia) August 17, 2019