Официально: компания Oppo представит флагман Reno 2 28 августа

Новости технологии:Только в апреле компания Oppo представила флагманы Oppo Reno и Oppo Reno 10x Zoom, а уже к выходу готов их наследник - Oppo Reno 2.

Презентация Oppo Reno 2 состоится 28 августа, страной дебюта флагмана станет Индия.

Судя по рекламным постерам, Oppo Reno 2 сохранит дизайн своего предшественника: дисплей без вырезов с тонкими рамками и выдвижная фронтальная камера в "скошенном" модуле.

Камера на задней панели с четырьмя модулями, но какими именно - Oppo не уточняет. Зато активно рекламирует 20-кратный зум.

По слухам, у Oppo Reno 2 будет две версии: с процессорами Snapdragon 855+ и Snapdragon 730.