Twitter: сервис больше не будет рекламировать государственные СМИ

Новости технологии:Сервис Twitter объявил о смене рекламной политики.

Отныне Twitter не будет принимать рекламу от контролируемых государством СМИ.

"Сегодня мы обновляем нашу рекламную политику в отношении государственных СМИ. В дальнейшем мы не будем принимать рекламу от контролируемых государством масс-медиа. Любые учетные записи, имеющие к этому отношение, смогут продолжать использовать Twitter для участия в публичных обсуждениях, но не наши рекламные продукты", - говорится в в блоге сервиса.

При этом отмечается, что это глобальный подход, который будет применяться в бизнесе Twitter.

В то же время в компании объяснили, что эта политика не распространяется на "субъекты, которые финансируются налогоплательщиками, включая независимых государственных вещателей".