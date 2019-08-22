Снимки с камер Nikon можно будет передавать на стороннее устройство через Wi-Fi

Новости технологии:Nikon добавляет поддержку Wi-Fi-передачи RAW-снимков.

Компания Nikon демонстрирует действительно завидный уровень обеспокоенности и заботы о своих клиентах и пользователях, ведь сегодня руководство компании обозначило свое желание предоставить всем владельцам последних камер Nikon с поддержкой Wi-Fi возможность передавать свои снимки и видеоматериалы при помощи этой технологии на любое стороннее мобильное устройство.

Это стало возможным благодаря обновлению специального мобильного приложения SnapBridge, доступного как для операционной системы Android, так и для iOS. Таким образом, владельцы камер от Nikon с поддержкой Wi-Fi теперь могут заняться другими важными вещами.

И это стало действительно долгожданным и отличным обновлением, поскольку еще до него пользователи были вынуждены использовать преимущественно SD-карты для передачи материалов на стороннее внешнее устройство.

Стоит отметить тот факт, что на данный момент времени Nikon стремится также дополнительным образом увеличить скорость передачи файлов посредством Wi-Fi, что удается ей с переменным успехом, поскольку после обновления руководство и инженерная команда столкнулись с тем, что не все устройства и версии операционных систем в одинаковой мере поддерживают данные технологии.

Впрочем, уже совсем скоро компания предоставит пользователям возможность исправить этот момент, выпустив обновленный патч-лист.

Теперь пользователи также могут беспрепятственно передавать RAW-снимки и материалы прямо на стороннее устройство, не испытывая никаких проблем с его работой – но для этого им необходимо предварительно конфигурировать параметры доступа. В любом случае, новое обновление принесло много чего интересного и полезного.

Также стоит отметить, что Nikon уже на протяжении достаточно длительного времени говорила о своем желании преподнести своим пользователям нечто действительно интересное и необычное – что и стало возможным благодаря представленному обновлению. Предполагается, что в ближайшем будущем компания продолжит развивать и расширять имеющийся ассортимент функций и возможностей, непосредственно связанных с функционалом камеры.