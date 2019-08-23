Samsung представила обновленные версии "бюджетников" Galaxy A30 и A50

Новости технологии:Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.

Компания Samsung выпустила обновлённые версии моделей Galaxy A50 и Galaxy A30, представленных в этом году.

Старшую модель оснастили 6,4-дюймовым дисплеем Infinity-U Super AMOLED от "старого" Galaxy A50. Сканер отпечатков пальцев находится всё там же, под экраном. Смартфон получил новую фронтальную камеру с разрешением 32 мп и диафрагмой f / 2.0. Основная камера теперь представлена тройным модулем с 48, 8 и 5 мп датчиком.

Аппаратной основой Galaxy A50s послужил процессор Exynos 9610, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также внутри находится аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, его можно заряжать с помощью быстрой 15-ваттной зарядки.

У Samsung Galaxy A30s изменился дисплей — это та же 6,4-дюймовая AMOLED матрица, как у оригинального A30, но с меньшим разрешением HD+ (у A30 FHD+), что удручает. Взамен производитель добавил сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает на процессоре Exynos 7904 в сочетании с 3 ГБ или 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ или 64 ГБ памяти, в зависимости от модификации. Фронтальная камера не претерпела изменений, а вот основную немного улучшили. Теперь на задней расположен модуль с тремя сенсорами — основной 25 мегапиксельный датчик с диафрагмой f / 1.7, сверхширокий 8-мегапиксельный датчик и 5 мп датчик глубины.

За автономность в Galaxy A30s отвечает аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.

Цену и дату начала продаж Samsung пока не разглашает.