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Redmi и Blizzard раскрыли игровые возможности Note 8 Pro

Redmi и Blizzard раскрыли игровые возможности Note 8 Pro
14:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Заметим, презентация Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro состоится 29 августа.

Вслед за моделью процессора смартфона Redmi Note 8 Pro инсайдеры рассекретили дизайн будущей новинки. Как оказалось, это не все сюрпризы, которые подготовил бренд перед анонсом6 устройство дебютирует как геймерский смартфон. 

Redmi Note 8 Pro получит продвинутую систему охлаждения, поддержку фирменного аксессуара и эксклюзивный игровой релиз Blizzard на старте продаж, сообщает Fonearena.

Что известно о процессоре? Глава бренда Redmi опубликовал скриншот с результатами тестирования Redmi Note 8 Pro в AnTuTu. Результат устройства, построенного на базе процессора MediaTek Helio G90T, составил 283 333 баллов, что больше, чем у Snapdragon 710. Младшей версии Redmi Note 8 без приставки Pro достанется базовая версия CPU с индексом G90. 

MediaTek Helio G90T поддерживает технологию HyperEngine, которая повышает игровую производительность. Она обеспечивает одновременное подключение по Wi-Fi в двух диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц) или до двух маршрутизаторов одновременно. Максимальный объем оперативной памяти для данной SoC составляет 10 ГБ, тактовая частота процессора – 2,05 ГГц. 

Игровые фишки смартфона. Еще одним сюрпризом со стороны вендора стала поддержка фирменного геймпада, фотографию которого компания ранее опубликовала на своей странице в социальной сети Weibo.

Redmi Note 8 Pro также получит фирменную систему жидкостного охлаждения, которая позволит эффективно снижать температуру начинки устройства. 

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Эксклюзивная игра от Blizzard. Наконец, компания заявила, что оба смартфона первыми получат релиз мобильной игры, действие которой происходит во вселенной World of Warcraft. Соответствующее "письмо" в стилистике франшизы опубликовало руководством компании.

Камера смартфона. В сети появились и новые тизеры с описанием основной 64-мегапиксельной камеры гаджета. Согласно публикации, разрешение сделанных с ее помощью снимков составит 9248x6936 пикселей – вдвое больше, чем у стандарта 8K.

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Технологии, Игра, Телефон, Blizzard, Техно, Redmi Note 8.
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