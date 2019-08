Redmi и Blizzard раскрыли игровые возможности Note 8 Pro

Вслед за моделью процессора смартфона Redmi Note 8 Pro инсайдеры рассекретили дизайн будущей новинки. Как оказалось, это не все сюрпризы, которые подготовил бренд перед анонсом6 устройство дебютирует как геймерский смартфон.

Redmi Note 8 Pro получит продвинутую систему охлаждения, поддержку фирменного аксессуара и эксклюзивный игровой релиз Blizzard на старте продаж, сообщает Fonearena.

Что известно о процессоре? Глава бренда Redmi опубликовал скриншот с результатами тестирования Redmi Note 8 Pro в AnTuTu. Результат устройства, построенного на базе процессора MediaTek Helio G90T, составил 283 333 баллов, что больше, чем у Snapdragon 710. Младшей версии Redmi Note 8 без приставки Pro достанется базовая версия CPU с индексом G90.

Redmi Note 8 pro again officially confirmed to sport MediaTek G90T by Xiaomi's VP Lu Weibing, it scores "283333" in Benchmarks#Xiaomi #redmi #note8 #note8pro #Android10 #Android #AndroidQ #RedmiNote8Pro pic.twitter.com/smf4ZLrmFG

