В работе Facebook снова произошел масштабный сбой

Новости технологии:Неполадки в работе Facebook были замечены вечером в понедельник.

Пользователи социальной сети Facebook столкнулись со сбоями в работе сайта. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться вечером в понедельник. Чаще других на сбои жалуются пользователи из Германии, Великобритании, Швейцарии, Греции, США и Канады.

По данным Downdetector, 58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе сайта, еще 33% - на проблемы со входом в свои аккаунты, 7% испытывают проблемы при загрузке изображений.