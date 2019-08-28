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Анонс ОС Android Pie для смартфона Samsung Galaxy J5

Анонс ОС Android Pie для смартфона Samsung Galaxy J5
09:24 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Корейский производитель Samsung выпустил для своего бюджетного смартфона Galaxy J5 (2017) версию ОС Android 9 Pie.

Что нового

В прошивку добавили фирменную оболочку One UI, которая оптимизирована для работы с устройством одной рукой, темный интерфейс, новые виджеты в режиме Always On Display, обновленное приложение "Галерея" и все основные особенности "пирога". Также разработчики компании добавили в ПО августовский патч безопасности.

Когда ждать

В ближайшее время прошивка доберется до множества стран.

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Напомним, Galaxy J5 (2017) имеет 5.2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1280×720 пикселей. За работу смартфона отвечает процессор Exynos 7870 с графикой Mali-T830 и 2/3 ГБ оперативной памяти. В устройстве есть 16/32 ГБ встроенного накопителя, основная 13-мегапиксельная камера, 13-мегапиксельная фронтальная и аккумулятор на 3000 мАч.

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Samsung, Смартфон, ОС, Galaxy J5, Android Pie.
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