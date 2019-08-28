Скачать
Среда, 28.08.2019
Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"
Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"
Обвал дома в Дрогобиче: Зеленский сделал громкое заявление
Обвал дома в Дрогобиче: Зеленский сделал громкое заявление
Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
Ореховый Спас 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
Ореховый Спас 2019: что обязательно нужно сделать в этот день

Фермерам в помощь: новый эффективный способ борьбы с птицами

Фермерам в помощь: новый эффективный способ борьбы с птицами
16:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Инженеры создали лазерное пугало для защиты кукурузных полей от птиц.

Ученые из Университета Род-Айленда создали систему с постоянно движущимися лазерными лучами зеленого цвета. Она заменит пугал на кукурузных полях и позволит отпугивать птиц-вредителей. Описание разработки опубликовано на сайте университета.

В 2017 году исследователи из Корнелльского университета подсчитали, что в среднем 16% посевов сахарной кукурузы в штате Нью-Йорк были уничтожены птицами. Для кукурузы вредителями являются скворцы и краснокрылые черные дрозды. Птицы не только едят кукурузу, но и портят стебли — на них не могут вырасти новые початки.

Для борьбы с птицами многие фермеры до сих пор используют чучел — которые в подающем большинстве случаев не помогают сохранить урожай. Предприниматели уже пробовали использовать пропановые пушки, яркие воздушные шары, химикаты и даже "танцующие фигуры", которые двигают конечностями под действием воздушных насосов, однако все эти средства работали с переменным успехом.

С целью популяризации фермерства: в Украине создают мини-сериал о фермерах

Исследователи предложили более эффективный способ борьбы с птицами — систему с постоянно движущимися лазерными лучами, которая работает на солнечных батареях. Она состоит из недорогих светодиодов, соединенных между собой и помещенных в пластиковое ведро. Это делает ее похожей на обычное пугало.

По словам ученых, система прослужит до 20 лет, а одно пугало способно защитить от птиц территорию в радиусе 600 м от устройства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фермерство, Технологии, Пугало, Техно, Борьба с птицами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Мода 2019: серия необычных и даже вызывающих тенденций сезона осень-зима 2019/2020
05 Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина может потерять свои разработки от продажи &quot;Мотор Сич&quot;
Украина может потерять свои разработки от продажи "Мотор Сич"
Средняя зарплата в Украине выросла за последнее время
Средняя зарплата в Украине выросла за последнее время
На КПВВ &quot;Майорское&quot; прекратились обстрелы
На КПВВ "Майорское" прекратились обстрелы
Следующие шаги на Луне будут принадлежать женщине
Следующие шаги на Луне будут принадлежать женщине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь