Фермерам в помощь: новый эффективный способ борьбы с птицами

Новости технологии:Инженеры создали лазерное пугало для защиты кукурузных полей от птиц.

Ученые из Университета Род-Айленда создали систему с постоянно движущимися лазерными лучами зеленого цвета. Она заменит пугал на кукурузных полях и позволит отпугивать птиц-вредителей. Описание разработки опубликовано на сайте университета.

В 2017 году исследователи из Корнелльского университета подсчитали, что в среднем 16% посевов сахарной кукурузы в штате Нью-Йорк были уничтожены птицами. Для кукурузы вредителями являются скворцы и краснокрылые черные дрозды. Птицы не только едят кукурузу, но и портят стебли — на них не могут вырасти новые початки.

Для борьбы с птицами многие фермеры до сих пор используют чучел — которые в подающем большинстве случаев не помогают сохранить урожай. Предприниматели уже пробовали использовать пропановые пушки, яркие воздушные шары, химикаты и даже "танцующие фигуры", которые двигают конечностями под действием воздушных насосов, однако все эти средства работали с переменным успехом.

Исследователи предложили более эффективный способ борьбы с птицами — систему с постоянно движущимися лазерными лучами, которая работает на солнечных батареях. Она состоит из недорогих светодиодов, соединенных между собой и помещенных в пластиковое ведро. Это делает ее похожей на обычное пугало.

По словам ученых, система прослужит до 20 лет, а одно пугало способно защитить от птиц территорию в радиусе 600 м от устройства.