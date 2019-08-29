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В сети появились изображения нового дизайна Huawei P30 (Фото)

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В сети появились изображения нового дизайна Huawei P30 (Фото)
04:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Huawei запатентовала новый дизайн смартфона Huawei P30.

В сети появились изображения нового дизайна смартфонов Huawei P30. Компания подала заявки в мае этого года, но опубликовали их всего несколько дней назад.

В этом году Huawei выпустила смартфоны Huawei P30 и P30 Pro в цветах Black, Aurora и Breathing Crystal.

Согласно источнику, на предстоящем мероприятии IFA 2019 в Берлине компания собирается представить новые варианты расцветок.

На одном изображении показана двухцветная версия с резким переходом от одного цвета к другому, как "Panda" у Google Pixel 2 XL.

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Второй патент такой же, но с уже привычным градиентом, похожим на "Breathing Crystal" в P30.

Также после IFA 2019 компания планирует выпустить новые устройства Huawei Mate 30, Mate 30 Pro и 30 Lite.

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Смартфоны, Huawei, P30, IFA 2019.
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