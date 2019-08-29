В сети появились изображения нового дизайна Huawei P30 (Фото)

Новости технологии:Huawei запатентовала новый дизайн смартфона Huawei P30.

В сети появились изображения нового дизайна смартфонов Huawei P30. Компания подала заявки в мае этого года, но опубликовали их всего несколько дней назад.

В этом году Huawei выпустила смартфоны Huawei P30 и P30 Pro в цветах Black, Aurora и Breathing Crystal.

Согласно источнику, на предстоящем мероприятии IFA 2019 в Берлине компания собирается представить новые варианты расцветок.

На одном изображении показана двухцветная версия с резким переходом от одного цвета к другому, как "Panda" у Google Pixel 2 XL.

Второй патент такой же, но с уже привычным градиентом, похожим на "Breathing Crystal" в P30.

Также после IFA 2019 компания планирует выпустить новые устройства Huawei Mate 30, Mate 30 Pro и 30 Lite.