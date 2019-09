Huawei назвала дату презентации флагмана Mate 30

Конечно, мы уже неоднократно слышали о том, что флагманское семейство Huawei Mate 30 дебютирует раньше обычного — 19 сентября. Но несколько часов назад компания официально подтвердила дату презентации.

Huawei в соцсетях приглашает на презентацию 19 сентября в Мюнхене. Слоган мероприятия — «Пересмотри возможности» (Rethink Possibilities).

Кроме того, тизер намекает на круглую форму основной камеры — это одна из фишек новых смартфонов. По слухам, это будет Quad-камера с двумя 40-мегапиксельными сенсорами.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019