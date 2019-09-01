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Huawei назвала дату презентации флагмана Mate 30

Huawei назвала дату презентации флагмана Mate 30
17:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В Huawei подтвердили слухи о дате проведения презентации флагманского смартфона Mate 30.

Конечно, мы уже неоднократно слышали о том, что флагманское семейство Huawei Mate 30 дебютирует раньше обычного — 19 сентября. Но несколько часов назад компания официально подтвердила дату презентации.

Huawei в соцсетях приглашает на презентацию 19 сентября в Мюнхене. Слоган мероприятия — «Пересмотри возможности» (Rethink Possibilities).

Кроме того, тизер намекает на круглую форму основной камеры — это одна из фишек новых смартфонов. По слухам, это будет Quad-камера с двумя 40-мегапиксельными сенсорами.

Также Mate 30 и Mate 30 Pro получат новый процессор Kirin 990, который должны представить 6 сентября на выставке IFA 2019 в Берлине.

В сети появились изображения нового дизайна Huawei P30 (Фото)

Презентация в Европе вселяет надежду на то, что на глобальном рынке смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro, несмотря на слухи, все-таки появятся. Правда, пока непонятно, что все-таки производитель будет делать без сервисов Google, которые из-за санкций США не будут предустановлены в новых моделях.

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Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Флагманы, Huawei Mate 30.
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