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Виртуальный музей Древней Греции от Ubisoft: подробности нового режима Assassin's Creed: Odyssey

Виртуальный музей Древней Греции от Ubisoft: подробности нового режима Assassin's Creed: Odyssey
02:25 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Режим интерактивного музея в Assassin's Creed: Odyssey станет доступен 10 сентября.

Ubisoft объявила, что режим виртуального музея "Интерактивный тур: Древняя Греция" появится в Assassin's Creed: Odyssey уже 10 сентября. Новинка пожалует в виде бесплатного обновления.

Режим позволит исследовать открытый мир без сражений и прочих ограничений.

Разработчики приготовили 300 экскурсионных точек, где вы сможете узнать о древнегреческой философии, войне, повседневной жизни, мифологии и архитектуре.

В конце каждого тура можно поучаствовать в интерактивных викторинах.

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В создании режима принимали участие профессиональные историки и другие эксперты по Древней Греции.

Кроме того, можно будет приобрести специальную версию Odyssey, куда войдёт только "Интерактивный тур".

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Игры, Древняя Греция, Виртуальный музей, Assassin's Creed: Odyssey.
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