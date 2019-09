Виртуальный музей Древней Греции от Ubisoft: подробности нового режима Assassin's Creed: Odyssey

Ubisoft объявила, что режим виртуального музея "Интерактивный тур: Древняя Греция" появится в Assassin's Creed: Odyssey уже 10 сентября. Новинка пожалует в виде бесплатного обновления.

Режим позволит исследовать открытый мир без сражений и прочих ограничений.

Разработчики приготовили 300 экскурсионных точек, где вы сможете узнать о древнегреческой философии, войне, повседневной жизни, мифологии и архитектуре.

В конце каждого тура можно поучаствовать в интерактивных викторинах.

History comes to life with @AssassinsCreed Odyssey Discovery Tour!

Explore Ancient Greece with guided tours curated by real historians in this free update, launching September 10. pic.twitter.com/4g6kv3CFGs

— Ubisoft (@Ubisoft) September 4, 2019