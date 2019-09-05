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И в круиз отправиться и природе не навредить: SolarImpact - яхта, движимая солнцем (Фото)

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И в круиз отправиться и природе не навредить: SolarImpact - яхта, движимая солнцем (Фото)
04:24 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Создана уникальная морская яхта, работающая от солнечной энергии.

Быстрая, эффективная и необычная – именно такими эпитетами можно охарактеризовать новую разработку-прототип, представляющую собой яхту на солнечных батареях от SolarImpact.

Модель получила такое же название и уникальное технологическое видение компании в отношении того, как именно нужно создавать подобный умный транспорт. Яхта обладает 78 метрами в длину и покрытием солнечных панелей в 300 квадратных метров, а кроме того, на борту яхты установлена 800 кВт батарея, которая может подарить яхте возможность плыть около десяти часов без дополнительной подзарядки, что также является крайне интересным технологическим решением, помимо стандартного управления.

Впрочем, тут имеются и некоторые загвоздки, и моменты. Во-первых, разработчики отмечают, что хоть по их заявлению яхта и обладает возможностью плыть все время без остановки, но эта возможность доступна только в том случае, если она путешествует со скоростью в пять морских узлов, что является весьма небольшим показателем.

А во-вторых, солнечные панели не всегда работают в режиме нон-стоп, в некоторые моменты производя меньше удельной энергии для питания яхты.

Изначальный показатель составляет 320 кВт/ч, однако стоит отметить тот факт, что установленная система солнечных панелей позволяет пользователю очень тонко настроить управления яхтой.

Да и кроме того, в сравнении с традиционным транспортным средством такого формата, работающим на традиционном топливе, представленный прототип SolarImpact является куда более рациональным, разумным и экологичным. Пока что работа над прототипом продолжается, хоть первоначальные тесты уже были запущены и разработчики остались в целом удовлетворены проделанной работой.

Стоит отметить также, что им удалось добиться максимальной скорости следования яхты в 22 морских узла.

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Кроме того, в конструкции яхты воплощена особая система двойной стабилизации контроля при помощи двух торпед – таким образом, пользователи смогут останавливать транспортное средство даже на полном ходу достаточно быстро и беспроблемно.

Предполагается, что таким образом также можно будет избежать различных аварийных ситуаций, которые так или иначе характеризуются некоторыми проблемами.

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Экология, Яхта, Чистая энергия, SolarImpact.
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