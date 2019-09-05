Куртка вместо рюкзака и подушки: Xiaomi взялась за одежду (Фото)

Новости технологии:Xiaomi анонсировала многофункциональную куртку Uleemark стоимостью $55.

На краудфандинговой площадке Xiaomi появилась мужская туристическая куртка бренда Uleemark. У новинки настолько много карманов, что производитель описывает её как "дорожный рюкзак, который надевается на тело".

Куртка изготовлена из фольгированной ткани, которая отлично защитит от ветра и дождя. Согревать носителя будет теплоотражающая подкладка.

Xiaomi старалась сделать доступный и максимально функциональный продукт на все случаи жизни. Именно поэтому по всей площади одежды расположены 12 карманов, причём некоторые из них скрытые.

Есть отсеки для очков, наушников, смартфона, карточек, пауэр-банка и даже для планшета. Снаружи куртка обшита светоотражаюими полосами.

Uleemark можно будет купить в Китае за 399 юаней ($ 55). В комплекте идут четыре U-образные подушки под шею и повязка на глаза, ведь в путешествии не всегда знаешь, где придётся спать. Дата начала продаж пока неизвестна.