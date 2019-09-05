Adidas представила собственные "спортивные" наушники

Новости технологии:Adidas выпустил беспроводные наушники для спорта.

Adidas представила две модели новых беспроводных наушников для тренировок: FWD-01 для бега и RPT-01 для занятий в зале. Их можно будет купить с 25 сентября, стоимость — $149 и $169 соответственно.

В разработке принимали участие консультанты из Zound Industries.

FWD-01 внешне напоминают BeatsX. Вкладыши соединяет специальный вязаный шнур со встроенными элементами управления. Они оснащены функцией "пассивной прозрачности", чтобы пользователь слышал происходящее вокруг.

Полноразмерные наушники RPT-01 больше подойдут тем, кто предпочитает заниматься в тренажёрном зале.

Амбушюры сделаны из материала прочнее винила и кожи, который впитывает влагу. На наушниках расположены элементы управления.