Как молния: Redmi уже готовит новый смартфон

Новости технологии:Только недавно прошла презентация смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой, но бренд Redmi готовит анонс следующего устройства.

Генеральный директор Redmi Лю Вейбин раскрыл характеристики неанонсированного смартфона.

Основные характеристики. Устройство получит дисплей с разрешением 720p, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Также в качестве метода идентификации пользователя новинке достанется сканер отпечатков пальцев.

A new Redmi device (most presumably the Redmi 8/8A) is launching soon.

The price will be Yuan 899 (the reason for my 8A assumption)

The noteworthy thing is the 18W fast charging with a beefy 5000mah battery.#redmi #xiaomi #redmi8a pic.twitter.com/93zTiq1wrv — Mukul Sharma (@stufflistings) September 4, 2019

Но самое интересное в неанонсированной модели – аккумулятор. Его емкость составит 5000 мАч, и он будет поддерживать быструю 18-ваттную зарядку. Учитывая скромное разрешение дисплея и то, что гаджет позиционируется как бюджетный, работать он может очень долго.

Дата выхода и цена. Вероятно, под это описание подходит смартфон Redmi 8 / 8A. А свидетельствует об этом ценник в 125 долларов. О сроках релиза новинки пока ничего не известно.