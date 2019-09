Как молния: Redmi уже готовит новый смартфон

Генеральный директор Redmi Лю Вейбин раскрыл характеристики неанонсированного смартфона.

Основные характеристики. Устройство получит дисплей с разрешением 720p, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Также в качестве метода идентификации пользователя новинке достанется сканер отпечатков пальцев.

A new Redmi device (most presumably the Redmi 8/8A) is launching soon.

The price will be Yuan 899 (the reason for my 8A assumption)

The noteworthy thing is the 18W fast charging with a beefy 5000mah battery.#redmi #xiaomi #redmi8a pic.twitter.com/93zTiq1wrv

