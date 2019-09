На радость фанатам линейки Jedi Knight: Disney анонсировала переиздания на PS4 и Switch

Новости технологии:Переиздания Jedi Knight II и Jedi Academy выйдут на Nintendo Switch и PlayStation 4.

Среди фанатов "Звёздных войн" бытует мнение, что лучшие бои на световых мечах в видеоиграх были в линейке Jedi Knight. Скоро владельцы PlayStation 4 и Nintendo Switch смогут проверить это утверждение: на этих консолях выйдут две части прославленной серии.

Так Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast стартует на обеих платформах 24 сентября, а Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy отправится в продажу в начале 2020-го.

Платформ у переизданий две, но Disney в официальном анонсе акцентирует внимание именно на Nintendo Switch. На этом устройстве обе игры будут поддерживать управление гироскопами, встроенными в Joy-Con. По всей видимости, взмахи контроллерами имитируют удары световым мечом.

В обновлённой Jedi Academy также будет работать мультиплеер. Другие улучшения не называются.

Версии классики для современных консолей разрабатывают эксперты по портам из Aspyr Media. Например, ранее они переносили на мобильные платформы Civilization VI, Fahrenheit и Star Wars: Knights of the Old Republic.