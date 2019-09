В Cyberpunk 2077 официально заявлен мультиплеер

Мы давно слышали о том, что в Cyberpunk 2077 планируется мультиплеер. Тем не менее "планируется" ещё не означало "обязательно появится".

Однако сегодня CD Projekt RED опубликовала сообщение в "Твиттере", где подтвердила: многопользовательскому режиму — быть.

План действий у компании примерно такой:

Судя по всему, сетевая добавка ещё далека от завершения. CD Projekt RED открыла уйму вакансий в варшавском офисе — художник по персонажам, дизайн-директор, гейм-дизайнер, ведущий специалист по тестированию, сетевой программист, старший программист геймплея, программист инструментария и не только.

2/2 The plan for now is to deliver Cyberpunk 2077 in April, then follow up with DLCs (free!) and single player content, and — once we’re done — invite you for some multiplayer action.

