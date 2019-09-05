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В Cyberpunk 2077 официально заявлен мультиплеер

В Cyberpunk 2077 официально заявлен мультиплеер
03:50 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:После релиза в Cyberpunk 2077 появятся мультиплеер и бесплатные дополнения.

Мы давно слышали о том, что в Cyberpunk 2077 планируется мультиплеер. Тем не менее "планируется" ещё не означало "обязательно появится".

Однако сегодня CD Projekt RED опубликовала сообщение в "Твиттере", где подтвердила: многопользовательскому режиму — быть.

План действий у компании примерно такой:

  • Отправить в релиз сюжетный режим Cyberpunk 2077 в апреле 2020-го.
  • Насытить игру серией бесплатных DLC и одиночным контентом (видимо, под одиночным контентом подразумеваются платные дополнения).
  • Выпустить мультиплеер.

Судя по всему, сетевая добавка ещё далека от завершения. CD Projekt RED открыла уйму вакансий в варшавском офисе — художник по персонажам, дизайн-директор, гейм-дизайнер, ведущий специалист по тестированию, сетевой программист, старший программист геймплея, программист инструментария и не только.

CD Projekt намерена развивать вселенные The Witcher и Cyberpunk

Все эти специалисты будут работать над мультиплеером Cyberpunk 2077. И раз уж студия только набирает команду, вероятно, многопользовательский кусок окажется готов лишь через несколько месяцев после релиза сюжетного режима.

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Игры, CD Projekt RED, Cyberpunk 2077.
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