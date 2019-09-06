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Пятница, 06.09.2019
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Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)
Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)

Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)

Nokia представила бюджетний смартфон (Фото)
12:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Дисплей оснащен технологией Nokia PureDisplay, которая должна повысить точность и широкий диапазон цветов.

Компания HMD Global в рамках выставки IFA 2019 представила два новых смартфона среднего класса – Nokia 6.2 и Nokia 7.2. Правда, новинки очень похожи. 

Обе новинки получили 6,3-дюймовую FHD + панель с каплевидным вырезом.

Сканер отпечатков пальцев разместили на задней панели. Оба телефона будут иметь 4 ГБ оперативной памяти и батарею емкостью 3500 мАч, а также отдельную кнопку Google Assistant. 

Отличия. Едва ли не самым большим отличием между новинками являются камеры. Модели 6.2 и 7.2 предлагают различные характеристики фотомодулей. Nokia 6.2 предлагает 16-мегапиксельную основную камеру, широкоугольный объектив на 118 градусов на 8 Мп и датчик глубины для съемки в портретном режиме.

При этом модель Nokia 7.2 получила лучшие камеры – 48-мегапиксельный основной модуль, 8-мегапиксельной широкоугольный объектив на 118 градусов и 5-мегапиксельный датчик глубины. 

Еще одно отличие в процессорах: Nokia 6.2 имеет бюджетней Qualcomm 636, а Nokia 7.2 оснащена Qualcomm 660. 

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Цена. Конечно, отличаются и модели своей стоимостью. 

  • Nokia 6.2 оценена в 209 евро (5800 гривен);
  • За Nokia 7.2 нужно будет заплатить 329 евро (9200 гривен).
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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Техно, Nokia 6.2 и Nokia 7.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2.
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