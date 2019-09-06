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Кнопочный телефон с 4G: новинка от Energizer

Кнопочный телефон с 4G: новинка от Energizer
19:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания Energizer в рамках выставки IFA 2019 представила два новых функциональных телефона под названием Energizer E241 и E214S.

Оба телефона имеют одинаковую конструкцию. Однако, E241 получил модуль 3G, в то время как E241S поддерживает 4G связь.

Характеристики. Energizer E241 и E241S получили 2,4-дюймовый сенсорный экран и традиционную физическую клавиатуру. Под экраном размещена навигационная кнопка, которая может вызвать голосовой помощник Google Assistant.

Оба телефона работают под управлением операционки KaiOS, которая поддерживает такие приложения как WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Assistant и Google Maps.

Устройства имеют поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi и GPS. Емкость батареи составляет 1900 мАч, чего должно хватить до 6 дней в режиме ожидания, 28 часов в режиме разговора и 9 часов в режиме воспроизведения видео.

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Цена. Оба телефона будут доступны в черном или синем цветах.

  • Energizer E241 с поддержкой 3G стоит 29,99 евро.
  • Energizer E241S с поддержкой 4G – 34,99 евро.
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Технологии, Телефон, Техно, Energizer.
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