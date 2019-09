Google Pixel 4 поступил в продажу до официального анонса

В сети уже появились реалистичные снимки девайса с предложением купить его в интернет-магазине, однако цена оказалась довольно серьезной.

Twitter-инсайдер TechTalkTV опубликовал в своем блоге скриншоты страницы вьетнамского онлайн-ритейлера D Store Mobile на Facebook с рекламой неанонсированного Google Pixel 4.

Детали об объявлении. Продавец выставил модель с 128 ГБ встроенной памяти по цене около 1 077 долларов (ориентировочно 27 тысяч гривен), а в качестве подтверждения наличия товара опубликовал фотографию смартфона крупным планом.

It looks like a store in Vietnam got the Google Pixel 4 early and they're selling it for over $1000 (If you do the direct currency conversion). I've been told the store is reputed, though pic.twitter.com/fJ7jXZzJpK

