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Google Pixel 4 поступил в продажу до официального анонса

Google Pixel 4 поступил в продажу до официального анонса
19:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Презентация смартфона Google Pixel 4, вероятно, состоится уже в октябре, однако вьетнамские продавцы предлагают приобрести новинку за месяц до официального релиза.

В сети уже появились реалистичные снимки девайса с предложением купить его в интернет-магазине, однако цена оказалась довольно серьезной.

Twitter-инсайдер TechTalkTV опубликовал в своем блоге скриншоты страницы вьетнамского онлайн-ритейлера D Store Mobile на Facebook с рекламой неанонсированного Google Pixel 4.

Детали об объявлении. Продавец выставил модель с 128 ГБ встроенной памяти по цене около 1 077 долларов (ориентировочно 27 тысяч гривен), а в качестве подтверждения наличия товара опубликовал фотографию смартфона крупным планом.

Дизайн устройства совпадает с ранними утечками и тизерами самой Google. В верхнем левом углу задней крышки смартфона отчетливо виден квадратный модуль основной камеры с двумя сенсорами и LED-вспышкой, в нижней части панели разместился фирменный логотип.

Какой будет камера в Google Pixel 4: утечка

Ранее Google Pixel 4 XL засветился на реальном видео Видео дня: смартфоном Google Pixel 4 управляют с помощью жестов – согласно ролику, новинка лишилась 3,5 миллиметрового аудиоразъема.

Дата анонса. Подробные спецификации, точная дата анонса и официальная цена новинки не объявлены.

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Смартфон, Технологии, Техно, Google Pixel 4.
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