IMO Grand Challenge: организаторы олимпиады придумали новое задание для участников

Новости технологии:Организаторы Международной математической олимпиады предложили участникам создать ИИ, который сможет выиграть золотую медаль в конкурсе.

Организаторы Международной математической олимпиады предложили добавить в ее программу конкурс на разработку искусственного интеллекта, способного решать классические олимпиадные математические задачи. Алгоритм должен быть написан на языке Lean, говорится на странице конкурса, получившего название IMO Grand Challenge.

Международная математическая олимпиада — Чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, проводящийся каждый год в одной из стран. Первая MMO прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. В последние годы в ММО участвуют более 100 стран с 5 континентов. Cовет ММО утверждает страну, принимающую ММО, следит за соблюдением правил и поддерживает традиции ММО.

Все задачи школьники должны решать самостоятельно, без использования программного обеспечения — однако теперь оргкомитет намерен добавить конкурс на разработку компьютерных методов решения задач.

Школьники для участия в новом конкурсе должны будут выложить алгоритм в открытый доступ, а за сутки до начала олимпиады прислать его в оргкомитет. Алгоритм должен работать без интернета — ему будет дано столько же времени на решение задач, сколько и другим участникам конкурса: по 4,5 часа на каждый набор из трех задач.