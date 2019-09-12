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Четверг, 12.09.2019
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Apple уменьшила стоимость iPad Pro: хотели дешевле, а получилось как всегда

Apple уменьшила стоимость iPad Pro: хотели дешевле, а получилось как всегда
21:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:После традиционной презентации Apple снизила цены не только на смартфоны и "умные" часы, но и на некоторые модели планшетов iPad Pro.

Что почем

Скидка распространяется только на топовые конфигурации iPad Pro с максимальным объемом памяти - 1 ТБ. Но минус получился неплохим - $200.

Теперь 11-дюймовый iPad Pro стоит $1350, а модель с 12,9-дюймовым дисплеем - $1550. Теперь разница в цене с конфигурацией на 512 ГБ памяти - $200.

Напомним, цены снизили несмотря на то, что на презентации дебютировал лишь обновленный iPad. Новые iPad Pro ожидаются либо в конце этого года, либо в следующем. Скорее всего, после этого цены на планшеты вновь снизятся.

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Ранее сообщалось о том, что 10 августа прошла ежегодная осенняя презентация Apple 2019, где было представлено ряд новинок компании.

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Apple, Цена, Снижение цен, iPad Pro.
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