Новости технологии:Кинг стал первым всемирно известным блюзовым артистом, выиграв 15 Грэмми и попав в зал славы рок-н-ролла.

Сегодняшний Doodle, показанный приглашенным художником Литл-Рока Стивом Спенсером и оживленный приглашенным аниматором из Бруклина Наели Лавандерос, отмечает BB King - культового "Короля блюза", который принес блюзовую музыку с хлопковых полей и уличных углов в большие залы и арены по всему миру.

Райли Б. Кинг, родившаяся в этот день в 1925 году на плантации дельты Миссисипи около Берклера, штат Миссисипи, была сыном аккордатора, чьи проникновенные пронзительные гитарные соло стали узнаваемыми с одной ноты. Би-би-си Кинг часто подражал, но никогда не дублировал, стал образцом для многих из крупнейших в мире рок-звезд, которые последовали за ним. "Хотел бы я просто поступить как Б. Б. Кинг", - сказал Джон Леннон из The Beatles. "Если бы вы поставили меня с Б. Б. Кингом, я бы чувствовал себя по-настоящему глупо".

Подняв пение евангельской музыки в церкви, Кинг выступал на углах улиц, затем отправился автостопом в Мемфис и устроился в эфир на радиостанции WDIA. Там местные жители стали называть его "Блюз-стрит Била", позже сокращенного до "Би-Би" и, наконец, "Б.Б."

Он начал записывать в 1949 году и никогда не оглядывался назад после своего первого хита "Three O'Clock Blues". Такие записи, как "The Thrill is Gone" и "Every Day I The Blues" стали классикой жанра.

Кинг открыл для Rolling Stones гастроли и стал первым всемирно известным блюзовым артистом, выиграв 15 Грэмми, попав в Зал славы рок-н-ролла, получив почетные докторские степени в разных университетах и выступив в Белом доме. Воплощая путешествующего блюзмена, Кинг также был известен тем, что принимал участие в более чем 300 концертах в год в разные моменты своей карьеры.

В 1949 году Кинг побежал в горящий ночной клуб, чтобы спасти гитару, рискуя собственной жизнью ради своего любимого инструмента. Огонь был вызван двумя мужчинами, сражавшимися с женщиной по имени Люсиль, и с того дня Кинг называл все свои гитары этим именем.

"Когда я пою, я играю в уме", - сказал он однажды. "В ту минуту, когда я перестаю петь устно, я начинаю петь, играя Люсиль".