Google Pixel 4 показали на Таймс-Сквер (Фото)

Таймс-сквер - известна большим количеством очень дорогой наружной рекламы. Как передает TechRadar, на плакате добавлена надпись "Hey Google, set a reminder for October 15" (Привет Google, поставь напоминание на 15 октября). Этот слоган намекает, что презентация Made by Google состоится 15 октября, где должны представить новые смартфоны.

Что еще известно? Слухи о предстоящей новинке от Google не стихают уже более полугода. По слухам, Pixel 4 получит поддержку двух SIM-карт. Также в сети неоднократно появлялись фото Google Pixel 4, который получил квадратный модуль камеры.

Также в сети появились данные о диагонали Google Pixel 4 и Pixel 4 XL – их размеры составят 5,7 и 6,3 дюйма. Емкость аккумулятора - 2800 и 3700 мАч в меньшем и большем по размеру смартфоне соответственно.

Google confirms that it will be releasing a orange pixel in the Time Square Ad. #Pixel4 #Pixel4XL pic.twitter.com/uq1E2dL28s

— (@JervinClifferd) 17 сентября 2019 г.