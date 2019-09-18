Google Pixel 4 показали на Таймс-Сквер (Фото)

Новости технологии:На главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер появился огромный банер с будущей новинкой - смартфоном Google Pixel 4 в оранжевом цвете (Coral).

Таймс-сквер - известна большим количеством очень дорогой наружной рекламы. Как передает TechRadar, на плакате добавлена надпись "Hey Google, set a reminder for October 15" (Привет Google, поставь напоминание на 15 октября). Этот слоган намекает, что презентация Made by Google состоится 15 октября, где должны представить новые смартфоны.

Что еще известно? Слухи о предстоящей новинке от Google не стихают уже более полугода. По слухам, Pixel 4 получит поддержку двух SIM-карт. Также в сети неоднократно появлялись фото Google Pixel 4, который получил квадратный модуль камеры.

Также в сети появились данные о диагонали Google Pixel 4 и Pixel 4 XL – их размеры составят 5,7 и 6,3 дюйма. Емкость аккумулятора - 2800 и 3700 мАч в меньшем и большем по размеру смартфоне соответственно.

Google confirms that it will be releasing a orange pixel in the Time Square Ad. #Pixel4 #Pixel4XL pic.twitter.com/uq1E2dL28s — (@JervinClifferd) 17 сентября 2019 г.

Новое поколение смартфона Google Pixel должны представить уже осенью. По слухам, новинка получит уникальную функцию - управление жестами. Как работает новая функция, показали на видео.

Кроме того, по слухам новинка получит интересную фишку – систему, которая поможет управлять смартфоном с помощью жестов. Это технология Motion Sense, работающая по принципу Face ID. Разработчики обещают, что она учится, чтобы в будущем выбирать "все больше пользовательских жестов, чтобы расширять свой словарь".

О цене пока ничего не известно. больше узнаем 15 октября.